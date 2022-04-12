Выращивание савойской капусты и уход в открытом грунте

Лук не требует тщательного ухода, устойчив к большинству заболеваний и успешно уживается со многими растениями. Чтобы получить хорошую урожайность и сэкономить место на огороде, его нужно высаживать вместе с другими культурами на одной грядке. Смешанные посадки – новый тренд, получивший широкое распространение за последние несколько лет. Главное – выбрать подходящий соседей

Анастасия Купцова

24 апр. 2022 г.