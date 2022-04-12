На грядках
Капуста Овощи

Выращивание савойской капусты и уход в открытом грунте

Что такое савойская капуста и как она выглядит. Достоинства и недостатки культуры. Правила посадки и выращивания

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    Ольга Кулишкина
  • 24 апр. 2022 г.
Капуста Овощи

Как вырастить пекинскую капусту в открытом грунте

  • Ольга Кулишкина
  • 24 апр. 2022 г.
Капуста Овощи

Как вырастить цветную капусту на даче

Лук Овощи

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С чем посадить лук рядом на одной грядке

Лук не требует тщательного ухода, устойчив к большинству заболеваний и успешно уживается со многими растениями. Чтобы получить хорошую урожайность и сэкономить место на огороде, его нужно высаживать вместе с другими культурами на одной грядке. Смешанные посадки – новый тренд, получивший широкое распространение за последние несколько лет. Главное – выбрать подходящий соседей

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    Анастасия Купцова
  • 24 апр. 2022 г.

Виды капусты с фото и названиями

Наиболее популярным видом капусты является белокочанная. Но помимо нее в России выращивают еще 14 разновидностей капустной культуры, которые отлично адаптируются к суровому климату, радуют внешним видом и не слишком привередливы в уходе. Рассмотрим особенности и преимущества каждого из них

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    Анастасия Купцова
  • 24 апр. 2022 г.

Когда сажать лук весной: лунный календарь 2022

Когда сажать лук - от чего зависят сроки посадки. Рекомендации профессиональных садоводов, лунный календарь и народные приметы

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    Галина Ретивых
  • 24 апр. 2022 г.

Что посадить после кабачков на следующий год

При выращивании овощных культур на участке следует соблюдать правила севооборота. Поговорим о том, какие овощи можно высаживать на огородных грядках после кабачков, а какие – нет.

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    Маргарита Зверева
  • 12 апр. 2022 г.

Выращивание капусты Кале (кейл): рассада, уход, сорта

Почему капусту Кале любят дачники и кулинары. Какими свойствами обладает салат Кейл. Способы выращивания кудрявой капуты в открытом грунте. Разновидности и сорта капусты Кале.

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    Анна Элис
  • 12 апр. 2022 г.

Посадка ярового чеснока весной 2022

Вырастить чеснок на своей даче может каждый! Как сажать чеснок. Нужно ли за ним ухаживать. Какие правила существуют для выращивания чеснока в открытом грунте.

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    Анна Элис
  • 12 апр. 2022 г.