Выращивание савойской капусты и уход в открытом грунте

Лук не требует тщательного ухода, устойчив к большинству заболеваний и успешно уживается со многими растениями. Чтобы получить хорошую урожайность и сэкономить место на огороде, его нужно высаживать вместе с другими культурами на одной грядке. Смешанные посадки – новый тренд, получивший широкое распространение за последние несколько лет. Главное – выбрать подходящий соседей
Наиболее популярным видом капусты является белокочанная. Но помимо нее в России выращивают еще 14 разновидностей капустной культуры, которые отлично адаптируются к суровому климату, радуют внешним видом и не слишком привередливы в уходе. Рассмотрим особенности и преимущества каждого из них